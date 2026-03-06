Alcol a minorenni e droga in due locali vicini al Vaticano | 35mila euro di multa un bar chiuso
Durante un’operazione congiunta, le forze dell’ordine hanno identificato comportamenti illeciti in due locali vicino al Vaticano. In uno dei locali, sono stati trovati minorenni con alcol e droga, portando alla chiusura dell’attività. Per entrambi i locali sono state comminate sanzioni complessive di 35mila euro. L’intervento è stato condotto da polizia di Stato, polizia locale e finanza.
Un'operazione congiunta di polizia di Stato, polizia locale e finanza ha portato alla chiusura di un locale in zona Cipro e ha 35mila euro di sanzioni per due locali vicini al Vaticano. Uno resta chiuso per 15 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
