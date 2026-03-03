Alberi alti 5 metri e biodiversità | così rinasce via di Castel Fusano C' è la data dei lavori

Lungo via di Castel Fusano sono stati piantati nuovi alberi, con un pino ogni cinquanta metri e quattro specie diverse tra di loro, per favorire la biodiversità. I lavori sono stati programmati e hanno una data di inizio precisa. Gli alberi raggiungono un'altezza di circa cinque metri, contribuendo a rinnovare l’area verde. La piantumazione è stata confermata e si sta svolgendo secondo il piano stabilito.