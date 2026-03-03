Alberi alti 5 metri e biodiversità | così rinasce via di Castel Fusano C' è la data dei lavori
Lungo via di Castel Fusano sono stati piantati nuovi alberi, con un pino ogni cinquanta metri e quattro specie diverse tra di loro, per favorire la biodiversità. I lavori sono stati programmati e hanno una data di inizio precisa. Gli alberi raggiungono un'altezza di circa cinque metri, contribuendo a rinnovare l’area verde. La piantumazione è stata confermata e si sta svolgendo secondo il piano stabilito.
Un pino ogni cinquanta metri. E, nello spazio tra un esemplare e l’altro, quattro alberi di specie differenti. Il dipartimento ambiente ha spiegato come sarà riforestata via di Castel Fusano, una delle strade più devastate dalla cocciniglia tartaruga.Gli ultimi abbattimenti autorizzatiTenere il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Crolla un ramo nella notte a Ostia, chiusa via di Castel Fusano per controlli sugli alberi: traffico bloccato
Pineta di Castel Fusano, l’attacco di Santori: “Nuovi alberi già secchi”Ostia, 9 febbraio 2026 – La pineta di Castel Fusano torna al centro della polemica politica.