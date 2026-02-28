Ex ferrovia Arezzo–Fossato un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno

Si torna a discutere della vecchia ferrovia Arezzo–Fossato di Vico, un tratto che un tempo collegava le due località e che ora rappresenta un patrimonio da salvare. La questione viene sollevata in occasione della Giornata delle Ferrovie Dimenticate, con un comunicato stampa del PD di Arezzo che evidenzia il valore storico di questa linea ormai dismessa.

Oh via, si torna a parlare della vecchia Ferrovia dell'Appennino Centrale, la cara vecchia Arezzo–Fossato di Vico, proprio in occasione della Giornata delle Ferrovie Dimenticate. E dimenticata, diciamocelo chiaro, qui è stata per davvero. Quella linea lì, che una volta attraversava boschi, gallerie e panorami da cartolina tra Arezzo e Palazzo del Pero, oggi casca a pezzi. Quattro gallerie son già venute giù, altre son pericolose da far paura.

Ferrovia Arezzo-Fossato di Vico: crollano 4 gallerieUn patrimonio da salvare. Nella giornata dedicata alle Ferrovie Dimenticate, 19esima edizione, i soci del Dopo Lavoro Ferroviario organizzano una camminata commemorativa sulle tracce della vecchia fer ... corrierediarezzo.it

Sbuca il...treno dalla galleria della vecchia ferrovia che non c'è piùLa vecchia ferrovia Arezzo-Fossato di Vico, un faro che sbuca da una delle gallerie che attraversavano il percorso nel tratto Arezzo-Palazzo del Pero. Domenica 1 marzo è la giornata delle Ferrovie Dim ... corrierediarezzo.it