Albalonga calcio l’analisi di mister Mussoni | Il pari con l’Ostiamare ci sta stretto

Albalonga calcio, l’analisi di mister Mussoni: “Il pari con l’Ostiamare ci sta stretto” Albano (Rm) – L’Under 19 nazionale dell’Albalonga, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Ostiamare, mantiene la prima posizione nel girone. Tuttavia, mister Alessandro Mussoni si è detto insoddisfatto, ritenendo che i suoi ragazzi avessero le possibilità di ottenere di più nel confronto diretto.

Sassuolo Al Dall'Ara un pari che sta strettoNel match tra Sassuolo e Bologna, il pari conclusivo rispecchia l'equilibrio tra le due squadre.

