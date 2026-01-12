Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 in Coppa Italia Gasperini | Obiettivo a cui teniamo tanto
Roma-Torino, in programma martedì 13 gennaio 2026, si disputerà negli Ottavi di finale di Coppa Italia. Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore del Torino, Gianpiero Gasperini, ha sottolineato l’importanza di questa partita per la sua squadra, evidenziando l’obiettivo che entrambi le squadre si sono prefissate. La sfida rappresenta un momento chiave della competizione e sarà seguita con attenzione.
Roma-Torino si gioca domani, martedì 13 gennaio 2026. Alla vigilia della prima gara degli Ottavi di finale di Coppa Italia, Gianpiero Gasperini ha presentato così la partita ai microfoni di Sportmediaset. “Una competizione molto importante, soprattutto man mano che si va avanti e non a caso alla fine ci sono sempre le squadre migliori. Tutti ci tengono. E poi avremmo la possibilità di giocare la finale in casa. Il percorso da qui in avanti diventa impegnativo”. Per il tecnico anche l’occasione una rivincita: “Con l’Atalanta sono arrivato tre volte in finale senza vincerla, con rammarico. I granata sono sempre difficili da affrontare, ostici e solidi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ferguson e Dovbyk out per Roma-Torino di Coppa Italia, emergenza in attacco per Gasp #SkySport x.com
Coppa Italia: Roma-Torino La Roma affronta il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia. Un avversario in difficoltà con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Il Torino sta faticando difensivamente, con 32 gol subiti (peggior difesa del campionato insie - facebook.com facebook
