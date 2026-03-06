Al Teatro Romano di Benevento evento per la Festa dell’8 marzo

Domenica 8 marzo 2026, al Teatro Romano di Benevento, si terrà un evento dedicato alla Festa della Donna. La manifestazione, intitolata “Forza e Libertà. Raduno per la salute e la libertà delle donne”, prenderà il via alle 10 del mattino e coinvolgerà il pubblico con iniziative e momenti di aggregazione. La giornata mira a celebrare e promuovere i diritti e il benessere femminile.

"Forza e Libertà. Raduno per la salute e la libertà delle donne". È l'evento in programma al Teatro Romano di Benevento, domenica 8 marzo 2026, con inizio alle ore 10.30, per celebrare la giornata della Festa della Donna. Questo evento è organizzato dall'associazione "Rosa Samnium APS" di Benevento, in collaborazione con Ferdinando Creta. La professoressa Maria Pia De Chiara, presidente e co-fondatrice dell'associazione "Rosa Samnium APS", dichiara: "Esprimiamo profonda gratitudine a Ferdinando Creta, che ha accolto e condiviso la nostra iniziativa associativa per celebrare, anche in occasione della Festa della Donna, le donne che lottano contro le patologie oncologiche.