Cesenatico al Comunale partono gli spettacoli per famiglie | primo appuntamento con Vassilissa e la Babaracca
A Cesenatico, al Teatro Comunale si apre la stagione degli spettacoli dedicati alle famiglie. Il primo appuntamento è con
Anche a Cesenatico, il calendario di spettacoli si apre a un nuovo anno ricco di appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli. La programmazione, che aderisce a Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Al teatro comunale di Caprarola la nuova stagione di prosa e quattro spettacoli per famiglie
Leggi anche: Cesenatico, per le festività la musica arriva al teatro comunale con due serate di concerti
“La bisbetica domata” è sold out: Shakespeare a Cesenatico - Arriva al Teatro Comunale di Cesenatico un nuovo appuntamento della Prosa del cartellone invernale: "La bisbetica domata" di William Shakespeare ... livingcesenatico.it
’Ama, prega, Xanax’ apre la stagione del teatro comunale - Ad inaugurare il nuovo ciclo sarà lo spettacolo "Ama, Prega, Xanax" che sarà portato in scena sabato sera alle 21. ilrestodelcarlino.it
Partono i ’Giochi in galleria’ alla biblioteca - La Biblioteca Comunale e la Galleria d’arte di Cesenatico in autunno apre un ricco calendario di eventi, con proposte culturali dedicate a più pubblici. ilrestodelcarlino.it
Sulla chiusura di alcune attività commerciali in riviera, interviene Fratelli d’Italia con il capogruppo in consiglio comunale di Cesenatico Emilio... facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.