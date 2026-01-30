La Compagnia Antonio Games torna al Teatro Comunale di Modena con Carmen

La Compagnia Antonio Gades torna a Modena con uno spettacolo dedicato a “Carmen”. Dopo i successi di “Nozze di Sangue” e “Suite Flamenca” dello scorso anno, questa volta portano in scena un altro classico. L’appuntamento è domenica 2 febbraio 2025 alle 17 al Teatro Comunale. La compagnia mantiene alta la qualità e l’energia delle sue performance, attirando appassionati e curiosi.

Dopo il successo di Nozze di Sangue e Suite Flamenca del 2023, la Compagnia Antonio Gades torna al Teatro Comunale di Modena domenica 2 febbraio 2025 alle 17.30 con Carmen, reinterpretazione in chiave flamenca di un celebre titolo di repertorio. Cantore di una Spagna aspra e primitiva, Gades ne ha ritrovato l'autenticità in un flamenco dallo stile asciutto e dall'anima classica, sublime espressione artistica della cultura popolare andalusa. Insieme al regista Carlos Saura ha concepito lo spettacolo nel 1983 in forma cinematografica, realizzando con Carmen Story un'opera in cui finzione e realtà si confondono nella passione tra il direttore di una compagnia e la giovane protagonista di un nuovo balletto.

