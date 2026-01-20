Al Forum di Davos, si è acceso il dibattito sulle crescenti disuguaglianze globali. I 12 super miliardari al vertice possiedono una ricchezza superiore a quella di oltre la metà della popolazione mondiale, sollevando importanti questioni su distribuzione delle risorse e giustizia economica. Questi dati evidenziano le sfide e le tensioni che caratterizzano l’attuale scenario economico internazionale.

Roma, 20 gennaio 2026 – I 12 miliardari più ricchi del mondo possiedono una ricchezza superiore a quella detenuta dalla metà più povera dell’umanità, ovvero da oltre quattro miliardi di persone. È questo il dato più eclatante rivelato nel rapporto Oxfam ‘ Nel baratro della disuguaglianza. Come uscirne e prendersi cura della democrazia ’, in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos. Chi sono i grandi miliardari. Il report non elenca i nomi dei grandi miliardari, ma fa riferimento all’ultimo elenco pubblicato da Forbes a fine 2025. I miliardari nel mondo sono nomi noti: i big di tecnologia, software, Ai, tech e media detengono la quasi totalità della ricchezza mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Chi sono i 12 super miliardari al vertice del mondo: l'allarme sulle disuguaglianze lanciato al Forum di Davos

Davos, la Danimarca non parteciperà al ForumIl governo danese ha deciso di non partecipare al World Economic Forum di Davos, in un contesto di tensioni crescenti riguardo alla Groenlandia.

Una sfida difficile, “spegnere” la furia di Trump: chi è Larry Fink, co-fondatore del forum di DavosA Davos, l’arrivo di Donald Trump al World Economic Forum suscita grande attenzione.

