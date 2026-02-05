Il dramma d’amore Duse-d’Annunzio nel libro di Claudio Saltarelli | presentazione al PalabancaEventi

Questa sera al Palabanca si è tenuta la presentazione del nuovo libro di Claudio Saltarelli. L’autore ha presentato

"Amari incanti - Ghisolabella e Ariel" è un dramma d’amore e di sensi in tre atti scritto dal maestro Claudio Saltarelli per i tipi della BastogiLibri (Roma). Il volume - che riporta sotto i riflettori il legame affettivo e artistico tra Eleonora Duse (di cui nel 2024 si è celebrato il centenario.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

