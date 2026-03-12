Al Museo geologico Gemmellaro un incontro sul tema del ripristino ambientale | si presentano due casi di studio

Venerdì 20 marzo 2026 alle 16, al Museo geologico Gemmellaro si terrà un incontro organizzato dalla Società siciliana di scienze naturali. Durante l'evento saranno presentati due casi di studio relativi al ripristino ambientale. La riunione, dedicata a questo tema, coinvolge membri della società e altri interessati alle pratiche di tutela e recupero degli ecosistemi.

Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 16, la Società siciliana di scienze naturali (SSSN) dedica la consueta riunione del venerdì al tema del ripristino ambientale. L'appuntamento, aperto al pubblico e a ingresso libero, si terrà al Museo Geologico "G. G. Gemmellaro", a Palermo, e offrirà l'occasione per confrontare due diversi approcci alla rinaturalizzazione del territorio, entrambi attivi in Sicilia. Per ripristino ambientale si intendono tutte quelle azioni mirate a restituire alla natura spazi e habitat degradati dall'attività umana.

