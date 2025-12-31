Milan-Maignan incontro in vista sul tema rinnovo | due club che non ti aspetti pronti a intromettersi

Milan e Maignan sono prossimi a discutere il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2026. Il portiere, capitano del club, si avvicina alla scadenza e il suo futuro resta incerto. Tuttavia, non sono solo il Milan e il giocatore a monitorare la situazione: due club inattesi potrebbero entrare nella corsa per il suo ingaggio, complicando ulteriormente le trattative.

Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, andrà in scadenza di contratto con il club rossonero il prossimo 30 giugno 2026: firmerà il rinnovo o andrà via a parametro zero? Occhio a questi due club che vorrebbe portarlo via dal Diavolo.

