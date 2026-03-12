Agropoli Cilento Servizi | CSA accoglie con estremo favore l’approvazione del nuovo piano dei fabbisogni del personale

La segreteria provinciale del sindacato CSA ha espresso un giudizio positivo riguardo all’approvazione del nuovo piano dei fabbisogni del personale da parte del Consiglio di Amministrazione di Agropoli Cilento Servizi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le future esigenze di organico dell’azienda. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale del sindacato.

La segreteria provinciale del sindacato CSA accoglie con estremo favore l'approvazione del nuovo piano dei fabbisogni del personale da parte del CdA della Agropoli Cilento Servizi. Un provvedimento atteso, che segna una svolta decisiva per il futuro dell'Azienda Speciale e per la dignità dei suoi lavoratori. Il via libera al piano di stabilizzazioni e alle nuove assunzioni rappresenta il coronamento di un lungo percorso di confronto e collaborazione tra le parti. Il sindacato CSA riconosce all'amministrazione comunale e ai vertici dell'azienda il merito di aver dato seguito agli impegni presi, trasformando le istanze dei lavoratori in atti concreti che pongono fine a anni di precariato.