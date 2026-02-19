Asp del Forlivese è scontro sulla nomina del nuovo direttore Il sindacato Csa | Inversione di rotta inattesa

L’Asp del Forlivese è al centro di un acceso confronto dopo la nomina del nuovo direttore, avvenuta senza consultare i sindacati. Il sindacato Csa denuncia un cambiamento di rotta improvviso e senza preavviso, che ha sorpreso anche i dipendenti. Due mesi fa, la sigla aveva sollevato problemi legati alla mancanza di personale e alle condizioni di lavoro. Ora, l’attenzione si concentra sulla decisione di affidare la guida dell’ente senza coinvolgere le rappresentanze. La vicenda resta aperta e suscita molte reazioni.

Il coordinatore regionale del Csa, Federico Coratella, non nasconde le proprie perplessità sulla modalità e sulle tempistiche di questa scelta, che prevederebbe un incarico part-time Torna a scaldarsi il clima attorno all'Asp del Forlivese. A due mesi dalla lettera aperta inviata ai sindaci soci per segnalare le carenze di organico tra il personale socio-sanitario, la sigla sindacale Csa interviene nuovamente per commentare quella che definisce una "notizia ufficiosa" che sta circolando nei corridoi dell'ente: la nomina di un nuovo direttore generale. Il coordinatore regionale del Csa, Federico Coratella, non nasconde le proprie perplessità sulla modalità e sulle tempistiche di questa scelta, che prevederebbe un incarico part-time.