De Sisto FI | Agrisolare da 800 milioni scelta strategica per il Sud e la transizione energetica

Il governo ha annunciato un nuovo bando PNRR da 800 milioni di euro destinato agli impianti fotovoltaici agricoli. La misura mira a promuovere l’agrivoltaico e favorire la transizione energetica nel Sud Italia. La proposta punta a sostenere la competitività delle imprese agricole e a sviluppare progetti di energia rinnovabile nella regione. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

"Il nuovo bando Agrisolare da 800 milioni di euro rappresenta una scelta strategica per rafforzare la competitività delle imprese agricole e accelerare la transizione energetica". Lo dichiara Ornella De Sisto, Responsabile del Dipartimento Politiche Energetiche di Forza Italia Sannio. "La misura, finanziata dal PNRR, prevede contributi fino all'80% per l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli, senza consumo di suolo. Si tratta di un intervento concreto che permette alle aziende di ridurre i costi energetici e allo stesso tempo investire in fonti rinnovabili, rafforzando la sostenibilità del settore...