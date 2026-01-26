Sicurezza della collettività | 890 accertamenti in un anno in strutture sanitarie

Nel 2025, il Nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri di Padova ha condotto 890 accertamenti in strutture sanitarie e farmaceutiche. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza e la salute pubblica attraverso controlli mirati e attività di prevenzione. Questa attività si inserisce in un contesto di tutela della collettività, con particolare attenzione alle normative vigenti nel settore sanitario.

L'obiettivo di fondo è quello di tutelare la sicurezza e la salute della collettività. In tale contesto il Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dei carabinieri di Padova coordinato dal capitano Massimo Andreozzi ha illustrato le attività svolte nel 2025, nei settori sanitario e farmaceutico, indicando i principali interventi nel campo. In particolare, nell'anno 2025 sono state complessivamente controllate 890 strutture sanitarie di vario genere, nelle quali i carabinieri del Nas di Padova hanno riscontrato criticità che hanno portato alla denuncia all'autorità giudiziaria di 48 persone, contestando 107 sanzioni penali.

