Rosa Camuna 2026 il premio agli operatori sanitari che hanno curato i feriti di Crans-Montana | Gratitudine dall' intera Lombardia

Il premio Rosa Camuna 2026 riconosce gli operatori sanitari che hanno assistito i feriti di Crans-Montana, a causa di un incidente in montagna. La Lombardia ha deciso di assegnare questa onorificenza a medici e infermieri che hanno lavorato duramente per salvare vite durante l’emergenza. Il riconoscimento arriva in un momento in cui si celebra anche la loro dedizione e il coraggio dimostrato in situazioni di crisi. La cerimonia si terrà nei prossimi giorni a Milano, con la presenza delle autorità regionali.

Milano, 19 febbraio 2026 – Una sorta di “medaglia d’oro”. Quest’anno, il presidente Attilio Fontana e la Giunta lombarda hanno deciso di conferire il premio Rosa Camuna 2026 a medici, infermieri e altri operatori della sanità lombarda che hanno contribuito all’ operazione di salvataggio dopo la tragedia di Drans-Montana, in Svizzera. Dall’ Areu che ha collaborato al ponte aereo agli ‘scouting team’ del Niguarda, c he hanno battuto gli ospedali svizzeri sovraccarichi di ustionati gravi per individuare e valutare i rimpatriabili, velocizzando le operazioni (e probabilmente salvando alcune vite), ai professionisti della terapia intensiva e del centro ustioni del Niguarda, dove al momento rimangono sette feriti, tutti fuori dall’immediato pericolo di vita, ha spiegato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, e del Policlinico di Milano che ha accolto un quindicenne che ha avuto bisogno dell’Ecmo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

