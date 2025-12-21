Sondaggi politici Fratelli d'Italia sale e la Lega crolla | Forza Italia torna in testa
Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un aumento di Fratelli d’Italia, che si attesta al 28,4%. La Lega registra un calo significativo, scendendo sotto Forza Italia, che torna a essere il primo partito tra le forze di centrodestra. In lieve diminuzione anche il consenso per il Pd e Azione-Italia Viva, mentre i Cinque Stelle mantengono stabilità. Questi dati riflettono un quadro in evoluzione nel panorama politico italiano.
FdI al 28,4%, crolla la Lega, sorpassata da Forza Italia (pure in calo). Lieve perdita per Pd e Avs. Stabili i 5S. Ecco l'ultimo sondaggio di Ipsos. 🔗 Leggi su Fanpage.it
