Regali e sorrisi con Fortitudo e Bimbo Tu al Sant’Orsola
Anche dopo le festività, la solidarietà continua al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. I piccoli pazienti hanno ricevuto una visita speciale da parte della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 in collaborazione con Bimbo Tu, portando regali e un sorriso. Un gesto di vicinanza e speranza per i bambini che affrontano un percorso di cura, dimostrando l’importanza del sostegno e della solidarietà nel contesto ospedaliero.
Le feste sono finite ma non per i piccoli pazienti del Policlinico Sant’Orsola di Bologna che ieri pomeriggio hanno ricevuto una visita speciale, quella della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 accompagnata da Bimbo Tu. La squadra al gran completo, insieme a uno dei soci, l’avvocato Giovanni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
