Regali e sorrisi con Fortitudo e Bimbo Tu al Sant’Orsola

Anche dopo le festività, la solidarietà continua al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. I piccoli pazienti hanno ricevuto una visita speciale da parte della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 in collaborazione con Bimbo Tu, portando regali e un sorriso. Un gesto di vicinanza e speranza per i bambini che affrontano un percorso di cura, dimostrando l’importanza del sostegno e della solidarietà nel contesto ospedaliero.

