abusi sessuali su un 14enne disabile arrestato infermiere

Un infermiere è stato arrestato in seguito a indagini su abusi sessuali su un ragazzo disabile di 14 anni. Le autorità hanno avviato le verifiche dopo una segnalazione delle scuole, utilizzando intercettazioni telefoniche e ambientali per ricostruire la vicenda. La notizia solleva ancora una volta l’attenzione sulla tutela dei minori e sulla necessità di garantire ambienti sicuri e protetti.

Le indagini, avviate dopo una segnalazione delle autorità scolastiche, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

