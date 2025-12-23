Abusi sessuali su un 14enne disabile arrestato infermiere

Un infermiere è stato arrestato in seguito a indagini su abusi sessuali su un ragazzo disabile di 14 anni. Le autorità hanno avviato le verifiche dopo una segnalazione delle scuole, utilizzando intercettazioni telefoniche e ambientali per ricostruire la vicenda. La notizia solleva ancora una volta l’attenzione sulla tutela dei minori e sulla necessità di garantire ambienti sicuri e protetti.

Abusi su un ragazzo di 14 anni disabile, arrestato un infermiere - Avrebbe abusato di un 14enne, dalle 'ridotte capacità', nei momenti in cui lo aveva in affido per accudirlo. ansa.it

Abusa di una 14enne in un parco di Cantù: arrestato un 44enne per violenza sessuale aggravata - La polizia locale di Cantù (Como) ha arrestato un 44enne per violenza sessuale aggravata. fanpage.it

Abusi su minorenni: serve più prevenzione a scuola Le granconsigliere Merlo e Mossi Nembrini chiedono programmi e campagne per affrontare il tema delle molestie sessuali: servono misure più strutturate Leggi laRegione: https://www.laregione.ch/1892 - facebook.com facebook

L'FBI ha omesso tutto il materiale relativo agli abusi sessuali su minori dalla nuova serie di documenti divulgati, ma ha lasciato tracce della criminalità e della ripugnanza estetica del defunto finanziere. x.com

