Violenza sessuale di gruppo su un ragazzo disabile | 3 arresti ad Afragola

A Afragola, tre persone sono state arrestate in relazione a un episodio di violenza sessuale di gruppo su un ragazzo disabile. Secondo le indagini, dopo l'aggressione, la vittima è stata oggetto di ulteriori aggressioni, minacce e insulti da parte degli indagati per diversi mesi. La vicenda ha portato all’arresto degli uomini coinvolti e all’avvio delle procedure legali.

