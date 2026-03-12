Affidati i lavori per completare il terzo lotto della strada provinciale 236 di Villalfonsina

È stata completata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi al terzo lotto della strada provinciale 236, che collega Villalfonsina con le aree limitrofe. La gara si è conclusa con l’individuazione dell’ente incaricato di portare avanti i lavori di completamento della variante di Villalfonsina. La procedura ha portato alla scelta dell’azienda affidataria, che ora si occuperà delle fasi successive.

La messa in esercizio dell’infrastruttura, fondamentale per la viabilità costiera e immediatamente circostante, è prevista entro la prossima consiliatura È stata espletata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di completamento del terzo lotto della strada provinciale 236 – variante di Villalfonsina. L'intervento è stato assegnato alla ditta Oraizon srl di Altino e nei prossimi giorni verranno effettuati i dovuti controlli di legge per l’aggiudicazione definitiva. L’intervento rientra tra quelli finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (delibere Cipess n. 1 del 1522022 e n. 35 del 282022). L’importo a base d’asta ammonta a 273. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

