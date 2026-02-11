Terminati i lavori della provinciale 236 – variante di Villalfonsina | Abbiamo spremuto fino all’ultimo centesimo le risorse assegnate

Sono finiti i lavori sulla provinciale 236, variante di Villalfonsina. Le operazioni di asfaltatura e sistemazione sono state completate e ora la strada è in fase di collaudo. I lavori sono stati più lunghi del previsto, ma gli operai sono riusciti a terminare tutto con i fondi a disposizione, senza sprechi. La nuova variante dovrebbe migliorare la viabilità e ridurre i tempi di percorrenza.

La Provincia di Chieti ha ultimato i lavori del terzo lotto. L’apertura del nuovo tratto stradale è prevista entro qualche settimana Sono terminati i lavori del terzo lotto della strada provinciale 236 – variante di Villalfonsina e al momento sono in fase di collaudo. L’apertura del nuovo tratto stradale è prevista entro qualche settimana. A comunicarlo è la Provincia di Chieti. “L’intervento rientra tra quelli finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per un importo complessivo di 1.680.000 euro, di cui 280.000 conseguiti grazie all’accesso al Fondo opere indifferibili, vincolato ai tempi di attuazione dell’opera.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Villalfonsina Provincia Lavori in galleria: chiude di notte fino a domenica la Variante di Morbegno Da oggi fino a domenica, la Variante di Morbegno lungo la Statale 38 sarà chiusa di notte per lavori di manutenzione nelle due gallerie. Lavori sulla Variante Aurelia fino a mercoledì 11 febbraio: cambia la viabilità Da lunedì 9 febbraio a mercoledì 11 febbraio, lavori sulla Variante Aurelia stanno causando disagi alla viabilità in provincia di Livorno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Villalfonsina Provincia Argomenti discussi: Riapre via Agnano agli Astroni: terminati i lavori che consentono la riapertura di una carreggiata della strada; Gazzola, terminati i lavori di riqualificazione del cimitero di Monticello; Terminati i lavori alle Poste di Sanfrè; A Invorio terminati i lavori per il nuovo percorso pedonale vicino a via Marconi. Pro Loco, terminati i lavori di riqualificazione della sede: il Comune investe oltre 40mila euroGrosseto. Sono stati completati i lavori di riqualificazione della sala della Pro Loco di Marina di Grosseto, un intervento da oltre 40mila euro realizzato dall’amministrazione comunale con ... grossetonotizie.com Riapre la galleria Forca di Cerro: lavori terminatiSulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre sono terminati i lavori di riqualificazione e miglioramento della sicurezza all’interno della galleria Forca di Cerro. Inizialmente era prevista la c ... umbria24.it Sono terminati i lavori di riqualificazione del sottopasso ciclo-pedonale della stazione Rogoredo (lato Santa Giulia), uno degli accessi principali alla stazione ferroviaria e metropolitana. Il progetto è stato ideato da Saipem con il collettivo artistico Ortican - facebook.com facebook Riapre via Agnano agli Astroni: terminati i lavori che consentono la riapertura di una carreggiata della strada Con la riapertura odierna cessa il dispositivo di traffico temporaneo che deviava i flussi su via Provinciale San Gennaro. x.com

