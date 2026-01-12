Affari Tuoi la sconcertante faccia di Elena con Herbert Ballerina | De Martino di sasso

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 11 gennaio 2026, Elena, 26enne veneta impiegata in un'azienda di sicurezza, ha attirato l’attenzione per una particolare scena con Herbert Ballerina. Accompagnata dal fidanzato Leonardo, ex calciatore di Serie B, la puntata ha mostrato momenti inaspettati e sorprendenti, offrendo uno spaccato di vita quotidiana e relazioni. Ecco i dettagli di questa interessante puntata.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 11 gennaio 2026, la protagonista è stata Elena, 26enne veneta impiegata in un'azienda di sicurezza, accompagnata dal fidanzato Leonardo, ex calciatore professionista di Serie B, con cui sta da tre anni. Il loro sogno dichiarato è andare a convivere, anche se lei lo definisce "un tasto dolente".La partita inizia con il pacco 16 (Sicilia) da 30.000 €, ma presto arrivano rossi pesanti: 20.000 €, 50.000 €, pacco nero, 20 € e 200.000 €. Elena accetta un primo cambio dal Dottore, scoprendo nel pacco originario solo 500 €. Dopo alterne fortune (tra cui l'uscita di Gennarino e 0 €), la situazione si equilibra con tre rossi e tre blu rimasti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

