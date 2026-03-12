Affari Tuoi Giulia e Matteo presto genitori | accettano l’ultimo assegno per il bene del nascituro la loro storia

Giulia e Matteo, rispettivamente di 32 e 35 anni, sono al centro di una vicenda relativa alla loro decisione di accettare un ultimo assegno, in vista della nascita del loro bambino. La coppia di San Bonifacio si confronta con sentimenti contrastanti mentre affrontano le scelte legate alla loro futura famiglia. La storia, che coinvolge emozioni e riflessioni personali, si sviluppa tra momenti di nostalgia e decisioni difficili.

Due futuri genitori hanno preso parte alla puntata del 12 marzo di Affari Tuoi. Archiviata l’avventura del napoletano Antonio, che aveva sfidato la sorte con la certezza di portare a casa una vincita sicura, le emozioni hanno continuato a scorrere sul palco con la storia di Giulia e del suo futuro figlio, Leonardo. La donna, infatti, è in dolce attesa. Accanto a lei c’era il marito, Matteo, la parte più razionale della coppia, pronto a sostenere la sua amata in ogni scelta. Giulia arriva da San Bonifacio, in provincia di Verona, e ha 32 anni. Nella vita fa l’agente di commercio e ha affrontato il gioco con il pancione, in attesa del suo primo figlio, Leonardo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

