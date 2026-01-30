Giovanni e Cinzia ad Affari tuoi accettano l'offerta del Dottore | Lo facciamo per il bene di nostra figlia

Venerdì sera, Giovanni e Cinzia sono saliti sul palco di Affari tuoi. Vengono dalla Puglia e hanno deciso di accettare l’offerta del Dottore. La motivazione è semplice: vogliono il meglio per la loro figlia. La coppia ha mostrato determinazione, parlando con sincerità davanti alle telecamere. La puntata si è chiusa con una scelta chiara, spinta dal desiderio di fare qualcosa di importante per la famiglia.

