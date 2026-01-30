Giovanni e Cinzia ad Affari tuoi accettano l'offerta del Dottore | Lo facciamo per il bene di nostra figlia
Venerdì sera, Giovanni e Cinzia sono saliti sul palco di Affari tuoi. Vengono dalla Puglia e hanno deciso di accettare l’offerta del Dottore. La motivazione è semplice: vogliono il meglio per la loro figlia. La coppia ha mostrato determinazione, parlando con sincerità davanti alle telecamere. La puntata si è chiusa con una scelta chiara, spinta dal desiderio di fare qualcosa di importante per la famiglia.
Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 30 gennaio, la partita di Giovanni dalla Puglia insieme alla moglie Cinzia. Dopo aver cambiato pacco, accetta l'offerta del Dottore e decide di non rischiare. Quanto conteneva il suo pacco.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Giovanni Cinzia
Affari tuoi, Alessia e Pamela piangono per il padre: “Quanti sacrifici ha fatto” e accettano l’offerta del Dottore
Stefano dall’Emilia ad Affari Tuoi: “Casa nostra colpita dall’alluvione” e accetta l’offerta: quanto c’era nel suo pacco
Stefano dall'Emilia Romagna, colpito dall’alluvione, racconta di aver perso la casa.
Ultime notizie su Giovanni Cinzia
Argomenti discussi: Presentazione del libro Digital profiling di Antonio Teti; Francesco Benedetti morto in una carambola assurda fra auto ai Propilei di Bergamo. La sorella: Era un riferimento; Lenga Plusa e le leggende del borgo perduto: custodire la memoria del territorio attraverso le storie; I migliori Bolgheri Rosso (e un Bianco) premiati dal Gambero Rosso.
Giovanni e Cinzia ad Affari tuoi, accettano l’offerta del Dottore: Lo facciamo per il bene di nostra figliaNella puntata di Affari Tuoi di venerdì 30 gennaio, la partita di Giovanni dalla Puglia insieme alla moglie Cinzia ... fanpage.it
Chi è Cinzia, compagna di Gianni della Puglia ad Affari tuoiI riflettori di Affari tuoi si spostano sulla Puglia e, in particolare, su Cinzia, che accompagna il compagno Gianni nel parterre dei pacchisti. Originaria del barese, Cinzia lavora come impiegata com ... tag24.it
Giovanni da Monreale su no-fake.it Ringrazio la giornalista Cinzia Donati che mi segue da anni Buona navigazione - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.