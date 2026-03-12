Ad Affari Tuoi Giulia incinta e il marito accettano l'ultimo assegno | Dobbiamo accontentarci

Giulia, una donna del Veneto in attesa del suo primo figlio Leonardo, ha partecipato alla trasmissione televisiva Affari Tuoi. Durante la puntata, insieme al marito, ha deciso di accettare l’ultimo assegno da 22mila euro, dichiarando che devono accontentarsi. La coppia ha affrontato la scelta in diretta, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni che li hanno portati a questa decisione.

Giulia del Veneto, in dolce attesa del suo primo figlio Leonardo, ad Affari Tuoi stasera ha accettato l'offerta da 22mila euro. Il suo pacco conteneva "il pacco nero" dal valore di 30mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Giovanni e Cinzia ad Affari tuoi, accettano l’offerta del Dottore: “Lo facciamo per il bene di nostra figlia”Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 30 gennaio, la partita di Giovanni dalla Puglia insieme alla moglie Cinzia. Leggi anche: Giancarlo ad Affari Tuoi accetta l’assegno del dottore contro ogni aspettativa: “Sono soldi”, il finale epico Tutti gli aggiornamenti su Affari Tuoi Giulia Temi più discussi: Affari Tuoi 10 marzo 2026, incredibile serata della nuova pacchista Brenda: quanto ha vinto ieri; La settimana d’oro degli Amici di Maria: De Martino a Sanremo, Giulia Stabile con Rosalía, Angelina Mango torna sul palco, Nicolò vince...; Don Matteo 15, la puntata più triste: Diego e Giulia si mollano e Caterina si prende il Capitano. Cosa vedremo stasera; Lendlease vicina alla cessione di Santa Giulia a Bizzi & Partners. Ad Affari Tuoi Giulia incinta e il marito accettano l’ultimo assegno: Dobbiamo accontentarciProtagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, giovedì 12 marzo, Giulia Scicchitano della Regione Veneto. Originaria di San Bonifacio, provincia di Verona, ha 32 anni e lavora come agente di ... fanpage.it Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera? Gaetano della Sicilia perde i pacchi grossi e…Affari Tuoi stasera, quanto ha vinto Gaetano della Sicilia? La puntata di Affari tuoi di questa sera, 9 marzo, accoglie un protagonista che arriva dalla ... televisionando.it Partita veloce velocissima come sempre sabato ad Affari Tuoi che premia per un terzo Luca e Giulia: quel 12 ottenuto e difeso conteneva i 100mila euro ma per paura di tornare a casa a mani vuote Luca si accontenta delle offerte del dottore di €33.000 meglio - facebook.com facebook