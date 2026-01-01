AEW | Mercedes Moné perde il titolo TBS dopo 584 giorni Willow Nightingale scrive la storia

Mercedes Moné ha perso il titolo TBS dopo 584 giorni, segnando una svolta nella AEW. Willow Nightingale diventa la prima donna a conquistare il TBS Title per due volte e a detenere contemporaneamente due titoli femminili della compagnia. Questo evento ha concluso l’anno con un momento storico, sottolineando l’evoluzione e la crescita del wrestling femminile nella AEW.

La lottatrice entra nella storia della AEW come prima donna a conquistare il TBS Title per due volte e prima a detenere contemporaneamente due titoli femminili della compagnia Un main event che ha chiuso l'anno col botto. L'ultimo AEW Dynamite del 2025, l'edizione speciale New Year's Smash, si è concluso con un cambio di titolo che segna un momento importante per la divisione femminile della compagnia. Willow Nightingale ha sconfitto Mercedes Moné conquistando il TBS Championship grazie alla sua Babe With The Powerbomb, ponendo fine a un regno durato ben 585 giorni. La Moné aveva ottenuto il titolo proprio ai danni della Nightingale a Double or Nothing 2024 e da allora aveva accumulato 24 difese vincenti prima di cedere nuovamente alla sua storica rivale.

