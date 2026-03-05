Durante l’episodio del 4 marzo di AEW Dynamite, Swerve Strickland ha attaccato alle spalle Brody King con una catena d’acciaio, scatenando una rissa sul ring. L’azione è avvenuta davanti al pubblico presente, con Strickland che ha colpito senza esitazioni, lasciando il rivale a terra. L’episodio è stato caratterizzato da questo episodio violento tra i due wrestler.

Durante l’episodio del 4 marzo di AEW Dynamite si è verificato un attacco brutale quando Swerve Strickland ha colpito alle spalle Brody King utilizzando una catena d’acciaio. Il segmento è iniziato con King che si è diretto sul ring per sfidare Strickland. Big, Bad @BrodyXKing has called out @SwerveConfident!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com0T1fEQyUpd A presentarsi per primo è stato Prince Nana, che ha provocato King chiedendogli se fosse davvero sicuro di voler affrontare Strickland, prima di introdurlo. Invece di raggiungere il ring normalmente, Strickland è apparso alle spalle di King e lo ha attaccato con una catena d’acciaio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Swerve Strickland attacca brutalmente Brody King a Dynamite

AEW: Kenny Omega vs Swerve Strickland ufficiale per il prossimo AEW DynamiteDopo accuse, tensioni e una rissa fuori controllo, Omega e Strickland si sfidano per la prima volta uno contro uno.

AEW: Annunciata la sanzione contro Swerve Strickland per l’attacco a Kenny OmegaLa AEW ha preso provvedimenti contro Swerve Strickland dopo il brutale attacco ai danni di Kenny Omega nell’ultimo episodio di Dynamite.

Approfondimenti e contenuti su Swerve Strickland.

Argomenti discussi: Dynamite 25.02.2026 La moneta truccata.

AEW: Annunciata la sanzione contro Swerve Strickland per l’attacco a Kenny OmegaLa AEW ha preso provvedimenti contro Swerve Strickland dopo il brutale attacco ai danni di Kenny Omega nell'ultimo episodio di Dynamite. Come annunciato dal commentatore Tony Schiavone durante Collisi ... zonawrestling.net

Swerve Strickland Breaks Silence After WWE Official Seemingly Defends AEWA WWE backstage official surprisingly refused to be anti-AEW on social media recently, and Swerve Strickland reacted to the same. The official had also called out the wrestling tribalism on the ... sportskeeda.com