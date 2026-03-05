Durante l’ultima puntata di Dynamite, è stato annunciato che David Finlay ha scelto di passare all’AEW, lasciando così la WWE. La decisione del wrestler ha sorpreso i fan e i commentatori, in quanto ha deciso di cambiare federazione dopo aver lavorato con la WWE. La sua presenza nel roster di AEW rappresenta un cambio di scena importante nel mondo del wrestling professionistico.

Il wrestling mondiale ha vissuto un nuovo scossone con l’ingresso a sorpresa di david finlay in AEW, annunciato durante l’ultima puntata di Dynamite andata in scena il 4 marzo. Mentre voci e proiezioni indicavano una possibile destinazione in WWE, le dinamiche reali hanno indirizzato l’atleta verso la federazione di Tony Khan, segnando una svolta significativa nella sua carriera. La vicenda ha radici in una trattativa tra finlay e WWE che sembrava concreta, ma incassò un ostacolo decisivo. Secondo fonti affidabili, la dirigenza di stanford avrebbe insistito su un avvio in nxt, ritenendo necessario introdurre l’atleta nel circuito di sviluppo prima di una possibile collocazione nel main roster. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Finlay sceglie AEW: ecco perché ha rifiutato la WWE

Finlay sceglie l'AEW: le ragioni dietro il rifiuto della WWEUn nuovo capitolo scuote il panorama del wrestling globale: David Finlay entra ufficialmente in AEW, integrandosi subito come punto di riferimento...

Perché Thekla ha preferito l'AEW alla WWE?Una atleta pronta a cambiare registro e a scrivere una pagina nuova della scena wrestling femminile racconta cosa l’ha guidata verso AEW.