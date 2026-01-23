Oltre gli USA | le nuove geografie dell’export italiano e delle micro imprese

Oltre gli Stati Uniti, le nuove geografie dell’export italiano stanno ampliando i propri orizzonti. Le micro imprese, in particolare, stanno esplorando mercati emergenti e consolidando relazioni in aree strategiche, contribuendo a diversificare le rotte commerciali del Paese. Questo processo rappresenta un cambiamento importante nel panorama delle esportazioni italiane, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per le piccole imprese.

Nel dibattito sull’export italiano, il mercato statunitense continua a occupare una posizione centrale. I dati più recenti raccontano però una realtà più articolata: il Made in Italy sta consolidando nuove rotte commerciali e un'espansione verso nuovi mercati, dimostrando una capacità di.🔗 Leggi su Today.it La farmaceutica spinge l’export italiano (con gli Usa). I numeri in controtendenzaL’export farmaceutico italiano ha registrato un incremento del 33,7% tra gennaio e ottobre 2025, secondo l’ultima nota dell’Istat. Leggi anche: FORUM ITALIANO DELL’EXPORT, “Export e pace: la visione per il futuro dell’Italia nel mondo” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Dopo i dazi USA, un’altra tegola da Roma; L’assalto di Trump alla Groenlandia: per l’Europa l’opportunità di guardare finalmente oltre gli Usa; Europa–Stati Uniti, a rischio oltre 500 miliardi di export europeo; La Settimana Economica | n. 3/2026. Usa, nell'ultima settimana stoccaggi gas in calo oltre le attese a -119 BCF(Teleborsa) - Scendono oltre le attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi d ... finanza.repubblica.it Cina, export oltre le attese a novembre: +5,9%. Ma effetto dazi verso gli Usa: il crollo è del 28,6%Le esportazioni cinesi sono tornate a crescere a novembre, dopo un'inaspettata contrazione il mese precedente, sebbene le spedizioni verso gli Stati Uniti siano diminuite di quasi il 29% (28,6 punti ... affaritaliani.it Oltre 35mila nuove assunzioni nelle Forze di polizia negli ultimi due anni, priorità sicurezza. facebook Oltre 5.200 nuove adesioni alla Carta dei Diritti, 1.120 volontari formati e servizi attivati nei territori: sono i risultati del progetto 'Agenda della sclerosi multipla e patologie correlate 2025' di @aism_nazionale finanziato da @MinLavoro #ANSASalute bit.ly/4pk x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.