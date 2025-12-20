Un attacco russo con missili balistici ha colpito la notte scorsa le infrastrutture portuali dell’oblast di Odessa, nel sud dell’Ucraina, causando almeno otto morti e 27 feriti. Lo ha reso noto il Servizio statale di emergenza ucraino – citato dal Kyiv Independent – precisando che alcune delle vittime si trovavano a bordo di un autobus finito nell’epicentro dell’esplosione. Oggi a Miami previsto un nuovo incontro tra Russia e Stati Uniti per tentare di arrivare alla pace. Gli Usa stanno cercando di portare anche una delegazione ucraina al vertice. «Per quanto ne capisco, hanno proposto questo formato: Ucraina, America e Russia», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa a Kiev. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ucraina, a Miami nuovi incontri tra Usa e Russia. Washington propone un formato a tre anche con Kiev

Leggi anche: Colloqui Usa-Ucraina a Miami, nessun accordo Rubio-Zelensky su testo finale piano di pace, Washington: “Kiev ceda territori a Russia”

Leggi anche: Guerra Russia – Ucraina, conclusi colloqui a Miami tra delegazioni Usa-Kiev. Trump: “Lavoriamo molto duramente per la pace”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Putin show: Raid sospesi se l'Ucraina va al voto. Dalla Ue a Kiev 90 miliardi in prestito - La lunga conferenza stampa di Putin, nel servizio della corrispondente; Ucraina: nuova giornata di incontri a Berlino. La svolta si avvicina?; Ucraina: nuovi colloqui a Miami nel fine settimana per discutere del piano di pace; Guerra Ucraina Russia, missili russi sul porto di Odessa: 7 morti e 15 feriti.

Ucraina, oggi colloqui a Miami. Kiev colpisce una nave da guerra russa nel Mar Caspio - La diretta In Florida il vertice tra la le delegazioni di Washington e Mosca - facebook.com facebook

Gaza e Ucraina: tutto passa per la corte di Witko. Miami è l'ombelico del mondo x.com