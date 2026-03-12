Aeroporto di Salerno taxi h24 | accordo tra Pontecagnano e Bellizzi

A Pontecagnano e Bellizzi è stato siglato un accordo per offrire un servizio taxi disponibile 24 ore su 24. L’obiettivo è assicurare trasporti continui per chi arriva o parte dall’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e della zona del Cilento. La collaborazione tra i due comuni prevede un servizio sempre attivo, senza interruzioni, per facilitare gli spostamenti dei passeggeri.

Garantire un servizio taxi continuo per i passeggeri in arrivo e in partenza dall’ Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato dai sindaci di Pontecagnano Faiano e Bellizzi, per la costituzione di un ambito unico di gestione del servizio taxi. L’accordo punta a migliorare l’organizzazione del trasporto dei viaggiatori diretti allo scalo aeroportuale, evitando sovrapposizioni e possibili conflittualità tra operatori provenienti da territori diversi. Taxi h24 per i passeggeri dell’aeroporto. L’intesa, che resta aperta anche all’adesione di altri Comuni del comprensorio, mira a garantire un servizio più efficiente per i passeggeri dell’aeroporto salernitano, con particolare attenzione ai voli in arrivo nelle fasce orarie più delicate. 🔗 Leggi su Zon.it

