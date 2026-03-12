Aeroporto accordo taxi senza Battipaglia | il Partito Democratico attacca l' amministrazione comunale

Il Partito Democratico di Battipaglia ha presentato un esposto ufficiale riguardo alla mancata partecipazione dell’amministrazione comunale all’accordo per il servizio taxi che collega l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e il Cilento. La questione riguarda la presenza o assenza del Comune nelle trattative e nelle decisioni relative a questo accordo, senza che siano stati coinvolti altri soggetti o indicati motivi specifici.

Il Partito Democratico di Battipaglia solleva formalmente il caso politico sulla mancata partecipazione dell'amministrazione all'accordo per il servizio taxi dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento. I comuni di Pontecagnano Faiano e Bellizzi, infatti, hanno siglato un accordo per.