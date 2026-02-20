Nord-Est | 1,2 miliardi per nuovi voli e aeroporti più efficienti

Ardian e Finint hanno completato l’acquisto della holding che controlla gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona, con un investimento di 1,2 miliardi di euro. La causa è il bisogno di modernizzare le infrastrutture e aumentare la capacità di volo nel Nord-Est. Questa operazione permetterà di sviluppare nuovi collegamenti e migliorare i servizi aeroportuali. Nei prossimi mesi, si prevede l’avvio di progetti concreti per ampliare le piste e rinnovare le strutture. La crescita del settore si riflette anche nelle nuove rotte annunciate.

Aeroporti del Nord-Est: Ardian e Finint chiudono l'acquisizione da 1,2 miliardi. Si è conclusa l'acquisizione della holding che controlla Save, la società che gestisce gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona, da parte di Ardian e Finint Infrastrutture. L'operazione, del valore di 1,2 miliardi di euro, segna una svolta per le infrastrutture aeroportuali del Nord-Est, aprendo nuove prospettive di sviluppo e investimento in un settore strategico per il turismo e l'economia italiana. Un cambio di governance per un hub cruciale. L'operazione, finalizzata nelle scorse ore, coinvolge la cessione del controllo di Save, società che rappresenta un nodo fondamentale per i collegamenti aerei nel Nord Italia.