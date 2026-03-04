Accoltella un amico durante una lite a Sondrio 30enne arrestato | aveva un tirapugni con lama a scomparsa

Un uomo di 30 anni è stato fermato nelle vicinanze di Sondrio con l’accusa di aver ferito un amico durante un confronto acceso. Secondo quanto emerso, l’aggressore aveva con sé un tirapugni dotato di lama a scomparsa. La vicenda si è svolta durante un alterco tra i due, che si è concluso con il ferimento e l’arresto dell’aggressore.