Bimbo morto dopo esser caduto dalla terrazza della scuola a Genova | la struttura non aveva i minimi requisiti di sicurezza

A Genova, un bambino di sette anni è morto dopo essere caduto dalla terrazza della scuola Opera Pia Villa Duchessa di Galliera. La struttura è risultata priva dei requisiti minimi di sicurezza, sollevando preoccupazioni sulla tutela degli ambienti scolastici e sulla prevenzione di incidenti simili in futuro.

L’ Opera Pia Villa Duchessa di Galliera a Genova, dove un bambino di sette anni è morto in seguito a una caduta dal terrazzo, non aveva i requisiti minimi di sicurezza. Sarebbe emerso nell’inchiesta della Procura di Genova sulla tragedia avvenuta nella scuola di Voltri il 18 settembre scorso. Gli investigatori, coordinati dalla pm Patrizia Petruzziello, nelle scorse settimane hanno acquisito documentazione sia in Comune che presso l’ente proprietario della struttura. Nel registro degli indagati così finirebbero non solo gli insegnanti di sostegno (13) che avrebbero dovuto vigilare sul bambino ma anche i gestori e proprietari della struttura. 🔗 Leggi su Open.online

