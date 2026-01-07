Bimbo morto dopo esser caduto dalla terrazza della scuola a Genova | la struttura non aveva i minimi requisiti di sicurezza
A Genova, un bambino di sette anni è morto dopo essere caduto dalla terrazza della scuola Opera Pia Villa Duchessa di Galliera. La struttura è risultata priva dei requisiti minimi di sicurezza, sollevando preoccupazioni sulla tutela degli ambienti scolastici e sulla prevenzione di incidenti simili in futuro.
L’ Opera Pia Villa Duchessa di Galliera a Genova, dove un bambino di sette anni è morto in seguito a una caduta dal terrazzo, non aveva i requisiti minimi di sicurezza. Sarebbe emerso nell’inchiesta della Procura di Genova sulla tragedia avvenuta nella scuola di Voltri il 18 settembre scorso. Gli investigatori, coordinati dalla pm Patrizia Petruzziello, nelle scorse settimane hanno acquisito documentazione sia in Comune che presso l’ente proprietario della struttura. Nel registro degli indagati così finirebbero non solo gli insegnanti di sostegno (13) che avrebbero dovuto vigilare sul bambino ma anche i gestori e proprietari della struttura. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Bimbo caduto dal terrazzo della scuola: per il Ministero "inadempienze sulla sorveglianza"
Leggi anche: Bimbo caduto dal terrazzo della scuola di Voltri, gli ispettori del ministero: “Inadempienze sulla sorveglianza”
Bimbo di 15 mesi trovato morto in un appartamento del Queens; Resta intrappolato sul tapis roulant del resort sciistico in Giappone, bimbo di 5 anni muore in ospedale; Matteo Formenti, chi è il bagnino scomparso dopo l'annegamento di un bimbo in piscina: forse si è tolto la vita. «Era indagato, si...; Tragedia di Mattia Cossettini, la famiglia denuncia villaggio e ospedale.
Resta intrappolato sul tapis roulant del resort sciistico in Giappone, bimbo di 5 anni muore in ospedale - Un bimbo di 5 anni è morto in Giappone dopo essere rimasto incastrato nel tapis roulant dell'impianto sciistico dove si trovava con la famiglia ... fanpage.it
Alto Adige, morto il bimbo di 4 anni rimasto sott'acqua in piscina - È morto il bambino di 4 anni che era rimasto sott'acqua lunedì scorso alla piscina 'Curunes' a Curon Venosta, in Alto Adige. msn.com
Bimbo morto in Egitto, per commemorarlo due cerimonie in Friuli. Il papà: "Oltre la siepe del resort non c'è nulla". - facebook.com facebook
Commemorato con due cerimonie in Friuli il bimbo morto in Egitto. Il papà: "Oltre la siepe del resort non c'è nulla, assistenza da potenziare" #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.