Rottamazione quinquies al via debiti e domanda adesione | cosa c’è da sapere

È iniziata la procedura di rottamazione quinquies, che permette di definire in modo agevolato i debiti iscritti a ruolo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul suo sito le modalità per presentare la domanda di adesione. In questa guida, forniremo le informazioni essenziali per comprendere i requisiti, le modalità di richiesta e le scadenze previste, aiutando i contribuenti a gestire al meglio questa opportunità.

(Adnkronos) – Al via la rottamazione quinquies. L'Agenzia delle entrate riscossione annuncia che sono disponibili, sul proprio sito internet, le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La richiesta, si legge in una nota, deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile. "Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare i debiti che possono essere 'rottamati"'. Per chi presenterà la domanda direttamente dall'area riservata del sito, il servizio propone i soli debiti rottamabili. Inoltre l'Agenzia delle entrate riscossione ha messo a disposizione il servizio online che consente di chiedere il prospetto informativo con l'elenco dei carichi che possono essere rottamati e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.

