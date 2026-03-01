Lutto ad Anagni | addio ad Alberto Marocca figura storica della politica e dell' imprenditoria

Anagni si trova a dover affrontare il lutto per la perdita di Alberto Marocca, una figura nota nella politica e nell’imprenditoria locale. La sua scomparsa è avvenuta nella mattinata di sabato 28 febbraio. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva e lo stimava. La comunità si prepara a ricordarlo, anche se ancora non sono stati comunicati dettagli sulle modalità dei funerali.

È scomparso nelle ore scorse l'ex amministratore e noto imprenditore edile. Il cordoglio del sindaco Natalia La città di Anagni piange la scomparsa di Alberto Marocca, venuto a mancare nella mattinata di sabato 28 febbraio. La notizia del suo decesso ha colto di sorpresa la comunità, suscitando profondo cordoglio sia nel tessuto politico che in quello economico locale, mondi in cui Marocca ha lasciato un'impronta indelebile. Più volte assessore, consigliere comunale e amministratore provinciale, Marocca era unanimemente riconosciuto come un vero gentleman della vita pubblica cittadina. Una figura descritta da chi ha lavorato con lui come seria, preparata e mai sopra le righe, capace di guadagnarsi il rispetto trasversale di alleati e avversari politici.