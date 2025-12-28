Addio a Brigitte Bardot morta a 91 anni l' attrice francese sex symbol del cinema anni ' 50 e ' 60 e icona del movimento animalista

È morta all’età di 91 anni Brigitte Bardot, icona del cinema francese degli anni ’50 e ’60. Attrice, cantante e musa di registi come Vadim, Godard e Malle, ha rappresentato un simbolo di libertà e anticonformismo. La sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo, mentre il suo impegno nel movimento animalista ha contribuito a definire il suo lascito oltre il cinema.

Brigitte Bardot è morta? La diva smentisce la fake news: «Non ho intenzione di congedarmi» - Tutto è partito da Aqababe, nome d’arte del 27enne Aniss Zitouni, influencer francese seguito da oltre un milione di persone. iodonna.it

«Brigitte Bardot è morta». Blogger diffonde fake news, l'attrice risponde: «imbecille» - Aqababe, un blogger francese ha diffuso stasera, mercoledì 22 ottobre, la notizia del presunto decesso attrice. ilmessaggero.it

Addio a Brigitte Schiffmann, vedova di Franco Scoglio: Lipari piange una “eoliana d’adozione” https://gazzettadelsud.it/p=2147938 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.