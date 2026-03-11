Addio a Bizzocchi | 60 anni di memoria reggiana svaniscono

Gianni Bizzocchi, figura centrale nella memoria della città di Reggio Emilia, è scomparso martedì 10 marzo 2026. Aveva 60 anni e nel corso della sua vita aveva contribuito a mantenere vivo il ricordo di eventi e persone che hanno segnato la storia locale. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una presenza importante per molti cittadini e per le iniziative legate alla memoria collettiva.

Gianni Bizzocchi, figura cardine della memoria collettiva reggiana, ha lasciato questo mondo nella giornata di martedì 10 marzo 2026. L'editore, che aveva raggiunto quasi i 91 anni, era nato il 24 maggio 1935 e aveva guidato per decenni la pubblicazione de Il Pescatore Reggiano. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca per la città di Reggio Emilia, dove la continuità culturale è stata garantita da una famiglia intera. L'eredità lasciata non riguarda solo un calendario o un almanacco, ma rappresenta un archivio vivente delle tradizioni locali, delle sagre e dei dati agrari che hanno definito l'economia del territorio. Con lui si chiude un ciclo iniziato nel 1964, quando prese le redini dalla Ditta Bocedi e dallo zio Andrea, mantenendo in vita un ponte tra passato e presente.