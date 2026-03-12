Addio a Enrica Bonaccorti un mese fa l’ultima intervista in tv

Enrica Bonaccorti è deceduta oggi, giovedì 12 marzo, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas diagnosticato lo scorso settembre. La giornalista e conduttrice aveva già rilasciato la sua ultima intervista in televisione circa un mese fa. La sua morte segna la fine di una carriera lunga e significativa nel mondo dello spettacolo e dell’informazione.

(Adnkronos) – Enrica Bonaccorti è morta oggi, giovedì 12 marzo, dopo una battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. L'ultima apparizione in tv risale esattamente a un mese fa, 12 febbraio, quando era stata ospite a La volta buona, programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo. "Me lo dico da sola. Come sto? Sto bene", aveva detto la conduttrice parlando delle sue condizioni di salute. La conduttrice aveva raccontato di trascorrere le sue giornate lavorando sulla sua autobiografia: "Scrivere mi riempie la vita in modo meraviglioso, è l'unica cosa che faccio in questo momento. Racconto la mia vita ed è un lavoro che consiglio a tutti perché apre la mente su se stessi". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

