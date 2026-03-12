Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista, è deceduta il 12 marzo 2026 all'età di 76 anni. Le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, durante i quali ha condotto programmi televisivi e scritto libri. La scomparsa è stata annunciata dalla famiglia, senza ulteriori dettagli sulla sua vita personale o sui funerali.

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni il 12 marzo 2026, le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Ripubblichiamo per ricordarla la nostra ultima intervista alla giornalista e scrittrice del dicembre 2026. Perché ha scelto di evitare il lieto fine, e chiudere le sue storie con finali angoscianti, spesso improvvisi? «La mia prima risposta è che i “non lieto fine” nella vita sono quelli più reali. E comuni. La seconda è che li ho scritti in momenti diversi, e solo poi raggruppandoli e mettendoli insieme, questi racconti che sono tragici, ho capito che avevano in comune un finale insolito. Non avevo un piano, insomma. O forse è perché i “lieto fine” mi annoiano e non c'è nulla che io tema di più della noia, mi viene da capovolgere le cose, dare un brivido. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Morta Enrica Bonaccorti, la nostra ultima intervista: «La vita, a volte, è dare due bracciate»

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti: «Non sono la mia malattia. La vita è dare due bracciate»Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Ascolti TV di mercoledì...

Enrica Bonaccorti è morta, l’ultima richiesta della conduttriceLa conduttrice e autrice televisiva Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni.

Contenuti utili per approfondire Morta Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Il Comune arruola enti del terzo settore per gestire 500 alloggi ad affitto low cost; Jacopo Camagni, morto a 48 anni il fumettista Marvel e Panini: Vivi dove sono gli eroi, gli sciamani, i sognatori; Nel cuore della Brianza il conclave degli chef elegge la migliore cassoeula doc: i premiati; Sassari, sgominata una rete che favoriva l’immigrazione clandestina: 29 indagati.

Enrica Bonaccorti, morta la conduttrice televisiva: aveva 76 anni e lottava da tempo contro un tumoreÈ morta Enrica Bonaccorti. La nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nata nel 1949, stava affrontando una battaglia contro tumore al pancreas, come lei stessa aveva ... ilmessaggero.it

È morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni: era malata di tumore al pancreasÈ morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni e stava combattendo da meno di un anno contro un tumore al pancreas diagnosticato la scorsa estate ... fanpage.it

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La conduttrice televisiva, tra gli anni ‘80 e ‘90 è stata il volto di molte trasmissioni tel facebook

È morta Enrica Bonaccorti: la conduttrice aveva 76 anni. Lo scorso settembre Bonaccorti aveva rivelato sui social di essere malata di un tumore al pancreas: "Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, x.com