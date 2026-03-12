È scomparsa a 76 anni la conduttrice e attrice italiana Enrica Bonaccorti, nota nel mondo dello spettacolo. La diagnosi di un tumore al pancreas, definito

Si è spenta la conduttrice e attrice italiana È morta per un "turbo cancro" al pancreas la conduttrice e attrice italiana Enrica Bonaccorti. La 76enne si è spenta dopo la lotta contro il tumore, diagnosticato nell'estate 2025. La donna ha raccontato la sua battaglia contro la malattia in dive. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Addio a Enrica Bonaccorti, morta per "turbo cancro" al pancreas la conduttrice, aveva 76 anni, la diagnosi nell'estate 2025

