Addio a Enrica Bonaccorti la signora di tv e radio è morta a 76 anni | la sua storia

È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi programmi televisivi e radiofonici, lasciando un segno significativo nel panorama mediatico nazionale. La figura di Bonaccorti è stata riconosciuta per il suo stile e la sua presenza in tv e radio, contribuendo alla storia dello spettacolo italiano.

La televisione italiana perde un'altra figura iconica con la morte di Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva e radiofonica. Bonaccorti è morta a 76 anni a causa di un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato meno di due anni fa. Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni. A dare la notizia è il direttore del Tg5, Clemente Mimun su X. Nata a Savona il 18 novembre 1949, Enrica Bonaccorti è stata una conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che cantante e attrice. Figlia di un ufficiale, è cresciuta tra Sassari e Genova, per poi trasferirsi definitivamente a Roma agli inizi degli anni Settanta. Ha iniziato come attrice di teatro, per poi fare il salto nel cinema.

Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas che aveva affrontato pubblicamente. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Con lei se ne va una delle voci più riconoscibili della televisione e x.com