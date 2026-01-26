Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti in platea | la dedica speciale

Durante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per abbracciare Enrica Bonaccorti, presente in platea. Un gesto spontaneo e significativo, che ha sottolineato l’importanza dei momenti di condivisione tra artista e pubblico. Questa dedica speciale si inserisce nel contesto della tournée 'L'Orazero', offrendo un’occasione di intimità e vicinanza tra l’artista e i suoi fan.

(Adnkronos) – Un abbraccio che vale più di mille parole. Renato Zero si è esibito questa sera al Palazzo dello Sport a Roma, la seconda tappa del suo 'L'Orazero'. Un tour simbolico che segna il ritorno del cantautore romano ai live. Un'occasione speciale che merita un ospite speciale: Enrica Bonaccorti. La conduttrice, accompagnata dalla figlia.

