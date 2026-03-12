Addio a Enrica Bonaccorti | aveva 76 anni

Oggi si è spenta Enrica Bonaccorti, una figura nota nel panorama dello spettacolo italiano. Aveva 76 anni ed era conosciuta come conduttrice, attrice e autrice. La sua carriera, iniziata più di cinquant’anni fa, l’ha vista protagonista in numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo italiano.

È morta oggi, giovedì 12 marzo, Enrica Bonaccorti, conduttrice, attrice e autrice che per oltre mezzo secolo ha attraversato il mondo dello spettacolo italiano. Con il suo stile discreto, l’ironia e un’eleganza mai ostentata, è stata uno dei volti più riconoscibili della televisione di un’epoca. Nata a Savona 76 anni fa, Bonaccorti aveva rivelato pubblicamente lo scorso settembre di essere malata di tumore al pancreas. Lo aveva fatto con parole molto personali: «Mi sono come congelata, non ho provato paura né tristezza, ma un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti. La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

