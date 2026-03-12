Enrica Bonaccorti è deceduta all'età di 76 anni dopo aver combattuto per diverso tempo contro un tumore al pancreas. La conduttrice televisiva, nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, si è spenta nelle ultime ore. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. La conduttrice televisiva combatteva da tempo contro un tumore al pancreas. Tra gli anni ’80 e ’90 è stata il volto di molte trasmissioni televisive popolari in Rai e su Mediaset quali «Non è la Rai», «Pronto, chi gioca?» e «Italia Sera». Enrica Bonaccorti è stata, prima di tutto, un volto familiare. Uno di quelli che per anni sono entrati nelle case degli italiani con naturalezza, attraversando le fasce orarie, i generi e persino le stagioni della televisione senza mai apparire fuori posto. La sua carriera racconta l’evoluzione della tv generalista italiana, dal servizio pubblico degli anni Settanta al boom dell’intrattenimento degli Ottanta, fino alle nuove piattaforme del nuovo millennio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Addio a Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni - Foto

