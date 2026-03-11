Vittorio Cogliati Dezza | Il cortocircuito della crisi climatica | favorisce le disuguaglianze sociali che hanno contribuito a crearla

Vittorio Cogliati Dezza spiega che la crisi climatica aggrava le disuguaglianze sociali, che a loro volta hanno contribuito alla sua insorgenza. Le detrazioni fiscali per promuovere le fonti rinnovabili vengono considerate misure regressive. La discussione si focalizza sulle conseguenze di queste politiche e sulla relazione tra crescita sostenibile e giustizia sociale.

Le detrazioni fiscali per incentivare lo sviluppo per le rinnovabili? Misure regressive, come quelle per la riqualificazione energetica degli edifici, che spesso favoriscono chi ha liquidità, così come il possesso di un appartamento, e come gli incentivi ad auto elettriche che restano ancora costosissime. Insomma, un mondo ecologicamente migliore potrebbe non essere un mondo più giusto. La denuncia arriva da un libro a doppia firma, Clima ingiusto. Il welfare per un patto eco-sociale (Donzelli), di Giovanni Carrosio, docente di Sociologia dell'ambiente all'Università di Trieste, e Vittorio Cogliati Dezza, già presidente di Legambiente e membro del Coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità.