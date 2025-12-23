Distretto chimico Elette le nuove rsu | Un trionfo per Cisl

Le recenti elezioni per le RSU nel distretto chimico di Ravenna hanno portato a una significativa affermazione della Cisl, che ha ottenuto una rappresentanza rilevante tra i 1.562 lavoratori coinvolti. L’evento ha segnato un momento importante per il settore, coinvolgendo aziende come Eni, Versalis, Yara e molte altre, e sottolineando l’importanza di rappresentanza e dialogo nelle realtà industriali locali.

Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti sindacali unitari (rsu) e dei rappresentanti dei lavoratori per sicurezza, salute e ambiente (rlssa) del distretto chimico di Ravenna che comprende tutto il gruppo Eni con Versalis, Rsi ed Enipower, oltre a società quali Yara, Vinavil, Cabot, Polynt, Orion carbons, Endura, Cfs europe, Acomon, Nippon gases, Resin solutions, Sigel e Air liquide per un totale di 1562 lavoratori. L'affluenza media si attesta circa all'86%, registrando punte in alcune aziende del 96%, in crescita rispetto alle elezioni di tre anni fa. Femca Cisl plaude all'alta adesione e in una nota annuncia che i lavoratori "hanno accordato in larga maggioranza la fiducia alla Femca Cisl, ma soprattutto ai delegati e alle delegate che la rappresentano, con un consenso al di sopra del 59%, pari a 796 preferenze su 1.

